США проведуть саміт НАТО наступного року

Президент США Джо Байден оголосив, що наступного року США проведуть саміт НАТО. Про це він заявив під час виступу у Варшаві, передає УНН з посиланням на CNN.

«Наступного року я буду приймати всіх членів НАТО на 24 саміті в США. Разом ми відзначимо 70 річницю Альянсу», - сказав Байден.

Він підтвердив підтримку США НАТО і статті 5, основоположного принципу групи, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх.

«Нехай не буде жодних сумнівів: прихильність Сполучених Штатів нашому союзу і статті 5 непохитна. І це знають усі члени НАТО, і росія теж: напад на одного — це напад на всіх. Це священна клятва», — сказав він.

Він пообіцяв, що США, їхні союзники і партнери «продовжать підтримувати Україну, коли вона буде захищати себе».

Україна, ЄС і НАТО домовилися створити координаційний механізм для збільшення виробництва озброєнь.