Арахамія пропонує закрити АРМА

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує закрити Національне агентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), та передати заарештовані активи Фонду держмайна (ФДМ) з відкритим реєстром для відкритого продажу.

"...(АРМА – ІФ-У) створювалося як одна з умов лібералізації візового режиму з ЄС, а врешті-решт перетворилося на закритий міжсобойчик, де багато заарештованих активів, все непрозоро. Хочемо передати це ФДМ, через "Прозорро.Продажі", відкритий реєстр, щоби всі це бачили і мали доступ до цих (заарештованих – ІФ-У) об'єктів", - сказав він під час пресбрифінгу "Інвестиції під час війни" в "Укрінформі" в середу.

При цьому Арахамія зазначив, що раніше пропонував ліквідувати Бюро економічної безпеки.