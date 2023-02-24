росіяни відправляють на війну з Україною один із найстаріших зразків радянського воєнпрому

Країна-агресорка російська федерація розконсервовює стару техніку для агресії проти України.
Через дефіцит техніки росіяни використовують один із найстаріших зразків радянського воєнпрому. Про це повідомив СтратКом Збройних сил України.
"У мережі з'явилися перші кадри розконсервованих БТР-50П, які відправляються до зони БД в Україні", – пише СтратКом.
БТР-50П випускався з 1954 до 1970 року.
"За попередньою інформацією на зберіганні їх нараховується до 1 тис. одиниць", – повідомляють.
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