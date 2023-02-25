Даніов: "Перші дзвіночки" щодо повномасштабного вторгнення рф почалися 30 жовтня 2021 року

Олексій Данілов заявив, що в Україні російську агентуру, зокрема пропанадистів почали знищувати ще у 2020 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО під час марафону Радіо Свобода.
"Війна почалася, коли путін вдерся на Кримський півострів. І, на превеликий жаль, на той час відсічі з боку України він не отримав й пішов далі", - зазначив посадовець.
Данілов вказав, що "перші дзвіночки" щодо повномасштабного вторгнення рф "почалися 30 жовтня 2021 року".
"Починаючи з 2020 року, ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що новий наступ росіян уже розпочався, їхні атаки фіксуються на кількох напрямках.
Своєю чергою Данілов заявив, що загарбникам так і не вдалося зробити свій наступ "великим".
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