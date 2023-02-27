Речник Повітряних сил ЗСУ: Ворог може завдати ударів по критичній інфраструктурі у будь-який момент

В умовах війни ворог може завдати ударів по критичній інфраструктурі у будь-який момент, не прив'язуючись до символічних дат.
Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Я зараз перебуваю у Вінниці, і люди в ці дні тут, як і на заході України, очікують на удари далекобійними ракетами. Я хочу сказати, що в режимі щоденного очікування живуть Харківська, Одеська, Запорізька, Херсонська області. Вибухи там лунають, удари. Жителі не обирають собі там дату 23-24 лютого - вони живуть із цим. І Україна має знати, що там дуже гаряче. Ми говоримо, що ворог атакуватиме критичну інфраструктуру, і прив'язуємося до символічних дат. Однак у нас війна, і удар може бути у будь-який момент», - сказав він.
Водночас Ігнат підкреслив, що українці мають не падати духом, не піддаватися паніці, а також долучатися до навчання сил Протиповітряної оборони на базі Харківського університету імені Івана Кожедуба.
«Набір до Харківського університету триває, під час війни процедура вступу спрощена. Дівчата і хлопці працюватимуть вже на новітніх системах: IRIS-T, NASAMS, Patriot та SAMP/T. Тож хто хоче стати богом ППО - запрошуємо. Навчання за кордоном також передбачено», - сказав офіцер.
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