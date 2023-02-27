Bloomberg: Найбагатші люди росії втратили20% статків

російські учасники списку 500 найбагатших людей світу за рік війни в Україні втратили $67 млрд. Як пише Bloomberg, на 23 лютого їхній сукупний капітал сягав $339 млрд і за рік він здувся на 20%. Темпи, з якими російські мільярдери втрачали багатство, виявилися вчетверо вищими за інших учасників списку.

Найзначніший удар припав на статки Олексія Мордашова, основного власника "Сєвєрсталі". Після початку вторгнення він збіднів на $6,7 млрд. Із статками $19,8 млрд він все ж таки залишається в списку найбагатших людей країни, посідаючи серед них четверте місце. Голова правління НЛМК Володимир Лісін за рік втратив $5,8 млрд. Його статки скоротилися до $20,5 млрд.

Засновник "Фосагро" Андрій Гур'єв, навпаки, з початку війни заробив $2,1 млрд завдяки різкому зростанню вартості акцій його компанії. "Фосагро" залишається одним із найбільших виробників фосфорних добрив у Європі, а родина Гур'єва – її найбільший акціонер.

Аналіз стану російських мільярдерів на тлі кількох раундів розрізнених санкцій з боку США, Великої Британії та Європейського союзу показує, що мінімального значення їхній загальний капітал досяг лише через кілька тижнів після вторгнення, впавши до $248 млрд 9 березня 2022 року. До липня цей короткостроковий ефект зійшов нанівець. Однак у наступні місяці скорочувати стан багатих росіян розпочали довгострокові наслідки економічних обмежень.

Санкції позбавили мільярдерів не лише грошей, а й звичного комфорту та способу життя, зазначає Bloomberg. Роман Абрамович був змушений виставити на продаж своє цінне лондонське майно, зокрема футбольний клуб "Челсі". Михайло Фрідман зізнався, що був "шокований" після того, як його адвокат сказав йому, що санкції означають заборону на поїздки та заморожування рахунків.

У квітні 78-метрова супер'яхта Tango Віктора Вексельберга вартістю $90 млн була конфіскована Іспанією за розпорядженням США. У лютому 2023 року влада США намагалася відстежити предмети мистецтва, які були куплені або продані російськими олігархами. У матеріалах прокуратури Нью-Йорка фігурують Абрамович, Вексельберг та засновник "Єврохіму" Андрій Мельниченко. Влада вимагає від аукціонних будинків надати записи про торги за їх участю.