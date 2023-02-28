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CNN: Після України ціллю президента рф може бути Молдова

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Офіційні особи Молдови попереджають Захід про те, що їхня країна може бути наступною після України ціллю президента рф володимира путіна. Є ризик захоплення Придністров’я, а потім і цілої Молдови.

CNN згадує слова голови Служби безпеки Молдови Міхая Балана, який попередив про дуже високий ризик нового наступу росії на сході Молдови у 2023 році. Видання вважає, що це може статися уже у найближчі місяці.

«Якщо росія почне весняний наступ, який зосередиться на Півдні України, вона може знову спробувати підповзти до Одеси, а потім з’єднатися з Придністров’ям, по суті, створивши сухопутний міст, який проходить через Південь України та ще ближче до території НАТО. Молдова не є членом Північноатлантичного блоку, що робить її більш вразливою для порядку денного путіна», – йдеться у матеріалі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що партнери повинні допомогти Молдові у боротьбі проти потенційної російської окупації.

Колишній заступник голови МЗС Молдови, а зараз директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі Юліан Гроза заявив, що росія завжди намагалася досліджувати та використовувати інформаційний простір у Молдові за допомогою пропаганди, однак зараз вона робить це сильніше. З війною всі ці інструменти, які рф використовувала раніше, примножилися та посилилися.

Окрім цього, він додав, що Молдова є найбільш постраждалою країною від війни після України.

«Ми все ще маленька країна, яка має недостатньо розвинену економіку, і це створює великий тиск», – заявив Гроза.

Молдова
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