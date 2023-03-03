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Політика

Качинський: Намагання зараз ставити Україні будь-які вимоги є діями на користь росії
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Качинський: Намагання зараз ставити Україні будь-які вимоги є діями на користь росії

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Висування в нинішніх умовах будь-яких вимог Україні з боку країн Заходу є дією на користь росії.

Про це в інтерв’ю Польському радіо та TVP сказав лідер правлячої у Польщі партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський, передає Укрінформ.

“Намагання зараз ставити Україні будь-які вимоги є діями на користь росії, особливо коли значна частина території України перебуває в руках росії”,- заявив Качинський.

За його словами, Україна не може погодитися на втрату своїх територій, відтак їх відвоювання є умовою чесних переговорів з росією.

Лідер PiS зазначив, що поразка України була б для Польщі величезною небезпекою, відтак “треба зробити все можливе, щоб цього не сталося.”

За його словами, Польща вже з перших днів війни включилася в надання військової допомоги Україні, а громадяни Польщі прийняли у своїх домівках мільйони українців, відтак на території РП не розгорталися жодні табори для біженців.

Він зауважив, що не всі в Європі так діяли, як Польща. За його словами, Німеччина тривалий час робила ставку на глибоку співпрацю з росією, що давало москві значні кошти на озброєння і посилення репресивного апарату. Качинський підкреслив, що свою негативну роль відіграла також поява газопроводу Nord Stream. Він наголосив: якби за сприяння Німеччини не будувалися ці нові газопроводи в обхід України і якби російська нафта продовжувала йти в Європу через Україну, то росія не наважилася б напасти на неї.

Качинський
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