У росії можуть підвищити призовний вік до 30 років

У держдуму росії внесли законопроект про підвищення призовного віку до 30 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на Медузу.
Повідомляють, що група депутатів держдуми на чолі з головою думського комітету з оборони Андрієм Картаполовим внесла на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачає підвищення призовного віку на строкову службу в російській армії.
Поправки до закону «Про військовий обов'язок» передбачають, що вік призову в три етапи збільшать із 18 до 21 року, а граничний вік призову одразу ж (а не поетапно) підвищать із 27 до 30 років.
Документ передбачає перехідний період: у 2024 році призову на військову службу підлягатимуть громадяни віком від 19 до 30 років, у 2025 році — від 20 до 30 років, з 2026 року — від 21 до 30 років.
Зазначається, що водночас громадяни, які бажають служити в армії, зможуть піти на строкову службу з 18 років, незважаючи на підвищення призовного віку.
Також депутати запропонували змінити закон «Про альтернативну цивільну службу». Їхні поправки передбачають, що альтернативну службу зможуть обрати громадяни від 18 до 30 років. При цьому про підвищення нижньої вікової межі в поточній версії законопроєкту не йдеться.
«Якщо закон ухвалять, він набуде чинності з 1 січня 2024 року. У документі зазначено, що громадяни, які отримали відстрочки від призову до набрання документом чинності, можуть користуватися відстрочками «до закінчення терміну їхньої дії або до зникнення їхніх підстав», - йдеться в повідомленні.
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