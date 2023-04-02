На блокпостах в Херсонській області росіяни обмежують пересування громадян, які не отримали паспорти рф

росіяни продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово захоплених районів Херсонської області. Зокрема, в Генічеську та Стрілковому на блокпостах обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти рф.
Таку інформацію Генштаб ЗСУ оприлюднив у Фейсбуку, передає Укрінформ.
"Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпоста отримають заборону на в’їзд та виїзд. Також російська окупаційна «влада» з метою привласнення нерухомості громадян України активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування", - йдеться у повідомленні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023