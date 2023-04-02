На блокпостах в Херсонській області росіяни обмежують пересування громадян, які не отримали паспорти рф

росіяни продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово захоплених районів Херсонської області. Зокрема, в Генічеську та Стрілковому на блокпостах обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти рф.

Таку інформацію Генштаб ЗСУ оприлюднив у Фейсбуку, передає Укрінформ.

"Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпоста отримають заборону на в’їзд та виїзд. Також російська окупаційна «влада» з метою привласнення нерухомості громадян України активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування", - йдеться у повідомленні.