У кафе санкт-петербурга стався вибух, внаслідок чого багато постраждалих, один загинув.

Такі дані наводять росЗМІ, посилаючись на екстрені служби.

Також, за їхніми даними, вибух стався у закладі, де відбувався творчий вечір пропагандиста владлена татарського.

Повідомляють, що загинув сам татарський.

Довідка. владлен татарский, він же максим фомін – колишній бойовик так званої “днр”. Народився у Макіївці. За псевдонім узяв ім’я героя роману Віктора Пелевіна.

У 2011 року фомін потрапив за ґрати за пограбування банку (з його слів), а 2014 року опинився у лавах проросійських бойовиків. Невдовзі почав позиціонувати себе як “журналіста і письменника”, брав участь у телевізійних “діалогах” із російськими військовими, наполягав, що в Україні – “громадянська війна”.

Попередньо вибухівка була захована у статуетку, яку подарувала владлену татарському невідома дівчина. Загинув лише він — за уточненими даними, ще 15 людей постраждали.

Потужність вибухового пристрою у санкт-петербурзі становила понад 200 грам тротилу.

Журналісти повідомляють, що вибух стався у кафе, яке раніше належало євгену пригожину. У вихідні там збирався так званий дискусійний клуб кібер z фронт.