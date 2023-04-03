Єреван: Підписання Римського статуту не завдасть шкоди відносинам між Вірменією та росією

Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та росією". Про це заявив віцеспікер Нацзборів Вірменії Акоп Аршакян.

"Звичайно, у правлячої партії та команди немає такого наміру чи бажання", – заявив віцеспікер парламенту Вірменії про можливість арешту російського диктатора володимира путіна.

Відповідаючи на твердження, якщо Римський статут буде ратифікований, то Вірменії доведеться за можливості заарештувати путіна, Аршакян сказав, що це необов'язково.

"Це неправильне сприйняття, тому що не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з росією", – сказав він.

Віцеспікер вірменського парламенту заявив, що є й інші варіанти.

"Зрозуміло одне: ми почули побоювання, висловлені російською федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та росією", – заявив Аршакян.