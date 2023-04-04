В Криму російські окупанти розставляють "зуби дракона"

російські окупанти зводять протитанкові бетонні споруди на сході тимчасово окупованого Криму, так звані "зуби дракона". Вони мають намір розставити їх аж до Чорного моря.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє видання Крим.Реалії у понеділок, 3 квітня.

Укріплення будують на Ак-Монайському перешийку, який з'єднує Керченський півострів з основною частиною Криму, повідомляє видання.

"Зуби дракона" раніше вже проклали від Азовського моря до траси Таврида, а тепер хочуть їх подовжити до Чорного моря.

Бетонні піраміди встановлюють трьома рядами між селищем Приморське і селом Батальне, додає ЗМІ.