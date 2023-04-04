Збитий над США китайський аеростат передавав дані у Пекін в реальному часі

Збитий над США китайський аеростат зміг отримати розвідувальні дані з кількох секретних військових об'єктів і передати їх дистанційно.

Куля могла кілька разів пролітати над певними об'єктами й передавати зібрану інформацію у Пекін в реальному часі, сказали два чинні й один колишній високопосадовці США, передає NBC News.

Китайці перехоплювали електронні сигнали систем озброєння або повідомлень персоналу об'єктів. Візуальні дані вони не збирали.

Апарату вдалося б отримати більше розвідданих, якби США не перешкоджали його роботі. Американці не дозволяли кулі переміщатися довкола потенційних цілей і перехоплювати електронні сигнали.

В аеростаті знайшли механізм самознищення. Наразі незрозуміло, чому Китай його не використав.