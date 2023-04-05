В’язні можуть отримати амністію, якщо хочуть боронити Україну від росії

Всі громадяни України, які хочуть боронити державу, повинні мати таку можливість. Зокрема й ті, хто нині відбувають покарання у місцях несвободи.

Про це в інтерв’ю Христі Равлюк заявив заступник командира БТГ 4-ї бригади НГУ, боєць батальйону "Свобода", а в минулому ексначальник поліції Києва та заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

Амністія — законний спосіб звільнення людей за тяжкі неумисні злочини, а також злочини середньої тяжкості певних категорій. На думку Андрія Крищенка, добровольців з числа ув’язнених можна розглядати як потенційний резерв поповнення війська, якщо забезпечити відповідний контроль.

"Людина, яка хоче захищати державу, повинна мати таке право. Люди, які за своїми морально-психологічними якостями, фізичними даними можуть захищати зі зброєю в руках Україну, їм треба надати таку можливість з тими самими соціальними гарантіями, які є у воїнів. Можливо, звісно, потрібен більш жорсткий контроль, але, в принципі, це можливо", — вважає Андрій Крищенко.

Він також додав, що умови перебування в місцях позбавлення волі в Україні і в Росії відрізняються. Тож у разі прийняття рішення про амністію, його не варто порівнювати із вербуванням російських зеків до ПВК "Вагнер", що фактично є "узаконеною втечею з зони".

Андрій Крищенко також підкреслив величезний внесок у перемогу над ворогом партизанського руху: "Я знімаю капелюха, це люди, які в найжорстокіших умовах працюють. Я знаю декілька випадків, коли на території Херсонщини поліцейські, які там залишились, вони працювали на нашу розвідку, знищували ворогів, давали інформацію".