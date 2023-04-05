Прогнози JRC MARS щодо врожайності озимих в Україні наразі позитивні

Помірні температури та достатня кількість опадів з початку зимового сезону підтримують прогноз щодо урожайності озимих культур від помірного до позитивного на більшій частині території України.
Про це йдеться у квітневому випуску бюлетеня моніторингу сільськогосподарських ресурсів ЄС (JRC MARS), пише УНН.
Попри прогноз від помірного до позитивного, прогноз виробництва озимої пшениці значно нижчий від середнього за 5 років через скорочення посівних площ. Зменшення посівних площ озимих культур через зниження доступності робочої сили та сільськогосподарських ресурсів через війну росії проти України поширюється не лише на непідконтрольні уряду території, а й на області, що знаходяться під контролем України.
Прогнози JRC MARS щодо врожайності озимих наразі відповідають історичним тенденціям. З точки зору виробництва, це відповідає прогнозу в 25,48 млн тонн пшениці, 3,77 млн тонн озимого ячменю і 3,04 млн тонн ріпаку, з яких 20,67 млн тонн (пшениця), 3,08 млн тонн (озимий ячмінь) та 2,71 млн тонн (ріпак) прогнозуються для території, контрольовані урядом. Ці початкові прогнози будуть переглянуті залежно від коригування оцінки площ і оновлених прогнозів урожайності MARS протягом решти сезону.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023