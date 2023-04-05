Прокуратура: В Україні заочно судитимуть муфтія мусульман Криму

Прокуратура Криму направила до суду звинувачення щодо підконтрольного кремлю "глави Духовного управління мусульман Криму та міста Севастополя". Муфтія, який підтримує окупантів, заочно судитимуть за активний заклик кримськотатарського населення півострова активно підтримувати дії рф, повідомили у прес-службі прокуратури.

Виступаючи у низці пропагандистських ЗМІ, так званий муфтій мусульман Криму виправдовував окупацію, транслював "ідеї русского мира" та позитивно висловлювався щодо збройної агресії рф на території України. Крім того, він закликав "виявляти повагу до російської мови та культури заради балансу міжнаціональних відносин".

За даними слідства, обвинувачений засуджував кримських татар, які виступають проти окупації росією Криму. Також він засуджував представників кримськотатарського народу, які вимушено залишили Крим після 2014 року та переїхали на материкову частину України.

"За свої "старання", окупаційна влада рф у Криму нагородила муфтія медаллю "За доблесну працю" та орденом "За вірність обов'язку", - зазначили в прокуратурі.

Дії так званого муфтія правоохоронці кваліфікували як виправдання, визнання правомірної та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників та колабораційну діяльність. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.