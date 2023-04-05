Шмигаль: Уряд розпочинає реалізацію нової державної політики у галузі розмінування

Українська влада розуміє, що мусить змінити темпи розмінування, тому уряд розпочинає реалізацію нової державної політики в цій галузі. Про це повідомив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.
За словами очільника уряду, ключовими елементами нової політики будуть, зокрема, оновлення національних стандартів протимінної діяльності та ефективна державна програма розмінування з пріоритетами територій.
Також передбачено створення ринку послуг із розмінування, конкуренція між операторами розмінування, залучення якнайбільшої кількості міжнародних операторів за допомоги фінансової підтримки партнерів України; проведення освітніх та комунікаційних кампаній; а також активне залучення інноваційних технологій.
"В українських та міжнародних виробників є унікальна можливість протестувати нові технології та підтвердити їхні переваги й ефективність", - підкреслив голова Кабміну.
Він вказав, що згідно законом про протимінну діяльність та для того, аби краще скоординувати всю роботу в цій галузі, доручено створити окрему структуру – Державний центр гуманітарного розмінування.
Цей центр братиме участь у плануванні заходів протимінної діяльності та забезпечить роботу системи управління якістю розмінування. Представники центру також будуть брати активну участь у співробітництві з міжнародними партнерами України.
"Така підтримка Україні дуже потрібна. Ми створюємо широку коаліцію країн, які допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття", - вказав Шмигаль.
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