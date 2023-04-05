Дарина Чиж: Стан здоров’я Саакашвілі доволі тяжкий

Згідно з висновками лікарів, стан здоров’я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доволі тяжкий. Він ще більше схуднув і йому тяжко говорити. Про це повідомила колишня прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж.
Лікарі відвідали Саакашвілі 2 квітня. «Після 19 лютого він схуд на 4 кг, йому важко пересуватися через слабкість. При вставанні спостерігається падіння тиску та втрата рівноваги. Розумові функції порушено», – написала Чиж.
За висновками лікарів:
1. Пацієнт вступив у фазу активного катаболізму. Внаслідок подальшого схуднення він стане прикутим до ліжка, оскільки м'язи його нижніх кінцівок будуть повністю атрофовані і він не зможе рухатися через слабкість. Критична вага для даного пацієнта становить 52-53 кг, після чого почнуться незворотні зміни в організмі.
2. Знову проявляється периферична та аутоімунна невропатія, що викликає критичне падіння тиску при вставанні. В даний час пересування пацієнта без контролю небезпечне, оскільки дуже високий ризик падіння, травм/переломів тіла. У разі розвитку останнього (перелом) ресурс кахексічного тіла на загоєння рани або перелому дуже низький, що з високою ймовірністю призведе до каскадного розвитку інших критичних ускладнень (крововиливи, інфекції, тромбозу глибоких вен та ін.) з великою ймовірністю каскадного розвитку летального результату.
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