Експерт: росіяни остерігаються кримського наступу України

росіяни активно окопуються у Криму – готують нові оборонні спорудження, відновлюють старі. Це означає, що росіяни остерігаються кримського наступу України.

Це питання вже не на роки, а на місяці. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів військовий експерт Павло Лакійчук.

"росіяни готують укріплення в Криму. Їх можна розділити на декілька груп. Перша – відновлення захисних споруд на Кримських валах. Їх будували ще в 2015-2016-х роках. Це було угруповання, спрямоване на наступ. За рік-півтора ці укріплення занепали і росіяни їх відновлюють, підтягують підрозділи. Це свідчить, що росіяни остерігаються кримського наступу. Друга група інженерних укріплень – там, де відділяється Керченський півострів. Його основа, найвужча частина – там також будують оборонні споруди. Це вже свідчить, що росіяни не впевнені, що вони укріплені. І, ймовірно, розраховують, що їм доведеться тікати до Кримського мосту", – сказав Лакійчук.

Ще одна група окопів – на пляжах від Чорноморська до Євпаторії, додав експерт.

"Особливого воєнного сенсу я тут не бачу. Крім того, щоб, можливо, красти гроші – розпилювати кошти, що видала москва на оборону. До 90-х років у командування Чорноморського флоту був страх нападу "страшного НАТО" з моря. Нібито спробують висадити десант", – наголосив Лакійчук.

Деокупація Криму вже розпочалася, додав експерт.

"Невідомі сили активно і постійно нищать ворожу логістику і тили. То вибухає на аеродромах, то на базах. Це підриває спроможності всього південного угруповання військ. Кримський міст досі повноцінно не працює. Нещодавні вибухи у Джанкої, який є важливим залізничним вузлом, ставлять серйозну паузу у кримській логістиці. Другий аспект – психологічний. Україна не приховує, що більше не розглядає політико-дипломатичний шлях, як єдиний спосіб повернення Криму. Ми визнаємо своє право звільнити півострів воєнним шляхом", – заявив Лакійчук.

Це підготовка росіян до великого наступу України, уточнив спеціаліст.

"Де він відбудеться – публічно невідомо. Але одним з найбільш очевидних є південний напрямок. Для того, щоб звільнити Крим, треба звільнили Херсон. Ми до цього готуємося. І це питання не років, а місяців", – підсумував Лакійчук.