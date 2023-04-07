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НГУ: "Гвардія наступу" готується на полігонах до звільнення тимчасово окупованих територій

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Добровольці штурмових бригад "Гвардії наступу" готуються на полігонах до звільнення тимчасово окупованих територій. Про це на брифінгу повідомив представник Національної гвардії (НГУ) полковник Микола Уршалович.

За його словами, штурмові бригади у складі НГУ, до яких набрали понад 20 000 добровольців, формуються для майбутнього наступу України.

Він зазначив, що новобранці, які пройшли усі етапи відбору, тренуються на полігонах у складі нових підрозділів.

Уршалович заявив, що бійці проходять індивідуальну підготовку, яка триває до трьох тижнів, а також колективну підготовку — вона триває до п'яти тижнів.

Підготовка завершується тактичними навчаннями у складі підрозділів, окремі спеціалісти — артилеристи та зенітники — проходять навчання на спеціальних полігонах.

У ході занять з індивідуальної підготовки вивчається тактика дій солдата та підрозділу у різних умовах, у різних видах бою, наголосив представник НГУ.

Уршалович
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