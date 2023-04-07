НГУ: "Гвардія наступу" готується на полігонах до звільнення тимчасово окупованих територій

Добровольці штурмових бригад "Гвардії наступу" готуються на полігонах до звільнення тимчасово окупованих територій. Про це на брифінгу повідомив представник Національної гвардії (НГУ) полковник Микола Уршалович.

За його словами, штурмові бригади у складі НГУ, до яких набрали понад 20 000 добровольців, формуються для майбутнього наступу України.

Він зазначив, що новобранці, які пройшли усі етапи відбору, тренуються на полігонах у складі нових підрозділів.

Уршалович заявив, що бійці проходять індивідуальну підготовку, яка триває до трьох тижнів, а також колективну підготовку — вона триває до п'яти тижнів.

Підготовка завершується тактичними навчаннями у складі підрозділів, окремі спеціалісти — артилеристи та зенітники — проходять навчання на спеціальних полігонах.

У ході занять з індивідуальної підготовки вивчається тактика дій солдата та підрозділу у різних умовах, у різних видах бою, наголосив представник НГУ.