Китай хоче прокласти інтернет-кабель за 500 мільйонів доларів

Китай планує прокласти підводний інтернет-кабель вартістю 500 мільйонів доларів, який з'єднає Азію, Близький Схід і Європу, щоб конкурувати з аналогічним проектом, який підтримується США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, які залучені до угоди.
Зазначається, що до будівництва кабелю залучені три основні оператори зв'язку Китаю: China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited та China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).
Кабель EMA з'єднає Азію, Близький Схід і Європу, бо тягнутиметься від китайської провінції Хайнань через Сінгапур, Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет аж до Франції.
Кабель буде виготовлений і прокладений китайською компанією HMN Technologies Co Ltd, чия компанія-попередниця була мажоритарним акціонером китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Technologies.
За словами джерел, HMN Tech отримає субсидії від держави на будівництво кабелю. Проект EMA має скласти пряму конкуренцію іншому кабелю, який зараз будує американська компанія SubCom LLC, під назвою SeaMeWe-6 (Південно-Східна Азія-Близький Схід-Західна Європа-6), який також з'єднає Сінгапур із Францією через Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет і з півдесяток інших країн, по яких проходитиме кабель.
Раніше США висловили стурбованість тим, що Китай збирає інтернет-дані. За останні чотири роки США зірвали низку китайських проектів із прокладання підводних кабелів за кордоном.
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