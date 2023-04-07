Фільми "20 днів у Маріуполі" та "Памфір" увійшли до числа переможців кінофестивалю у Клівленді

Повнометражний документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова та художня стрічка "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука увійшли до числа переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді. Про це повідомили на сайті премії.
"20 днів у Маріуполі" переміг в номінації Standing Up. У цій номінації змагаються фільми про важливі суспільні події, активізм, боротьбу за справедливість.
Стрічка "Памфір" отримала нагороду в категорії "Фільми з Центральної та Східної Європи".
Міжнародний кінофестиваль у Клівленді (The Cleveland International Film Festival (CIFF) — щорічний фестиваль кіно у Клівленді (Огайо, США). Заснований у 1977 році, за 46 років він збільшив свою програму від 7 до понад 300 стрічок з десятків країн. Аудиторія фестивалю досягає майже 100 000 відвідувачів щорічно.
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