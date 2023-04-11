Експерти з Інституту досліджень авторинку з’ясували, в яких областях України найчастіше купують вживані авто

У березні 2023 українці активно купували вживані авто – кількість угод зросла до 107,2 тис. і це на 23,8% більше, ніж у лютому.
З цієї кількості лише 17,5% – імпортні вживані авто. Експерти з Інституту досліджень авторинку з’ясували, в яких областях найчастіше перепродували й реєстрували імпортний транспорт із вторинного ринку.
Найбільше перепродажів на внутрішньому ринку припадає на Київ – 12 431 операція. Друге місце за Дніпропетровською областю – 9 205 операцій. Трійку лідерів замикає Київська область із показником у 8 158 операцій.
Четверте місце за Львівською областю з показником у 7 313 авто, а п’яте за Одеською областю – 6 864 перепроданих авто в березні 2023 року. Найменше купували в Херсонській, Луганській і Донецькій областях.
Що стосується імпортних вживаних авто, то столиця не на першому місці. Лідерство посідає Львівська область із показником у 1 963 авто. Друге місце за Києвом – тут у березні зареєстрували 1 346 вживаних імпортних авто. Трійку лідерів замикає Вінницька область з показником 1 298 авто.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023