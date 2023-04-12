З початку війни кордон з Польщею переткнули 11 млн українців

Більш як 11 млн українців перетнули кордон з Польщею після того, як росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Про це повідомило представництво Польщі у ЄС.
"Сьогодні кількість осіб, що перетнули кордон Польщі з Україною з початку російської агресії, перевищила 11 млн. Близько 87% з них – жінки та діти", – йдеться у повідомленні.
У представництві запевнили, що всі ті, хто тікає від війни, знайдуть у Польщі притулок і всю необхідну допомогу.
При цьому у повідомленні не вказано даних про кількість українців, які перетнули кордон на в'їзд в Україну з Польщі після 24 лютого 2022 року.
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