З початку війни кордон з Польщею переткнули 11 млн українців

Більш як 11 млн українців перетнули кордон з Польщею після того, як росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Про це повідомило представництво Польщі у ЄС.

"Сьогодні кількість осіб, що перетнули кордон Польщі з Україною з початку російської агресії, перевищила 11 млн. Близько 87% з них – жінки та діти", – йдеться у повідомленні.

У представництві запевнили, що всі ті, хто тікає від війни, знайдуть у Польщі притулок і всю необхідну допомогу.

При цьому у повідомленні не вказано даних про кількість українців, які перетнули кордон на в'їзд в Україну з Польщі після 24 лютого 2022 року.