Генштаб ЗСУ: Влітку росія планує почати серійне виробництво нових крилатих ракет

росія наразі не планує масові ракетні удари по Україні.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передають Українськi Новини.
За його словами, влітку росія планує почати серійне виробництво нових крилатих ракет Х-50.
"Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року рф планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - заявив Громов.
Відтак, за його словами, нових масових ракетних ударів не слід очікувати до осені.
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