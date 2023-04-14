Компанія Boeing звільнила українські компанії від зобов'язань у 200 млн доларів

Американська компанія Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язань у 200 млн доларів, пов'язаних із проєктом "Морський старт". Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дякую за важливе рішення на підтримку України. Розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні", – додав очільник уряду.

Компанія Sea Launch ("Морський старт") було створено у 1995 році як міжнародний консорціум для здійснення комерційних космічних запусків. Основна роль у проєкті належала американській компанії Boeing Commercial Space Company (дочірнє підприємство Boeing) та російській компанії "Енергія", які мали на старті проєкту 40 та 25% акцій відповідно.

Ще 15% у сукупності було в українських КБ "Південне" та ВО "Південмаш", 20% – у норвезької суднобудівної компанії Aker Kværner.

У 2009 році компанія Sea Launch пройшла через процедуру банкрутства. Після реорганізації 95% акцій компанії дісталося дочірній компанії РКК "Енергія" Energia Overseas Limited, 3% – американській Boeing, 2% – норвезькій Aker Solutions.

У 2014 році реалізація проєкту "Морський старт" була призупинена через російське вторгнення в Україну.

У 2019 році "Південне" та "Південмаш" програли суд у справі "Морського старту". Тоді їх зобов’язали виплатити Boeing 200 млн доларів. Підставою для позову був перекладений на Boeing пакет із гарантіями за кредитами на сотні мільйонів доларів.