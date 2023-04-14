Шмигаль: Дуже важливо, аби конфісковані російські кошти стали основним ресурсом для відбудови

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав США стати лідером у конфіскації російських активів.
Про це він заявив у виступі на Форумі партнерства США та України, який організували Американська торговельна палата спільно з Адміністрацією США, передає пресслужба КМУ.
"Ми сповнені рішучості не лише вийти з цієї війни переможцями, але й бути повністю інтегрованими у глобальні ланцюжки доданої вартості та створити можливості для українських та іноземних компаній процвітати від ведення бізнесу в Україні та з Україною. Ми будемо відбудовувати краще. За принципом build back better. Приватні іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для такої трансформації", - сказав Шмигаль.
Він назвав чотири основні джерела фінансування Плану відновлення України. Серед них -конфісковані російські кошти в Україні та світі, кошти міжнародних партнерів (зокрема, міжнародних фінансових організацій), безпосередньо кошти з державного бюджету України, а також кошти донорів та приватного сектору.
"Дуже важливо, аби саме конфісковані російські суверенні кошти стали основним ресурсом для відбудови", — наголосив глава українського уряду.
Шмигаль також нагадав пропозицію створити спеціальний Компенсаційний механізм та ухвалити відповідне національне законодавство, яке дозволить конфіскувати заморожені приватні та суверенні російські активи. Він висловив сподівання на лідерство США у цьому питанні.
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