Польща створила спеціальну слідчу групу з розслідування нелегального імпорту українського зерна

Міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнєв Зебро заявив про створення спеціальної слідчої групи з розслідування практики нелегального імпорту українського зерна до Польщі. Про це пише Polskei Radio.

До складу групи увійдуть шість прокурорів із Жешува, які співпрацюватимуть з Агентством внутрішньої безпеки, митною та податковою службами.

Група розслідуватиме, зокрема, факти підробки документів, через які зерно з України залишалося на польському ринку, а не йшло транзитом до країн Азії та Африки. Поставлено завдання виявити компанії та групи осіб, які розробили та використали нелегальні схеми ввезення українського зерна.

За словами міністра юстиції, вже порушено кілька справ за підозрою у шахрайстві з українським зерном.

"Це явище має серйозний характер, воно ставить під загрозу продовольчий суверенітет Польщі. Створення ситуації, коли польські фермери зазнають невиправданих збитків внаслідок митної політики ЄС та патологічних порушень закону, не може бути виправданим", – цитує міністра видання Wprost.

Влада Євросоюзу не погодилася ввести тарифи на зерно з України, як того вимагала Польща та інші країни Центральної Європи, які скаржилися на надлишок українського зерна на своїх ринках.

Щоб урегулювати кризу, Україна погодилася тимчасово припинити експорт зерна до Польщі до нового врожаю.

У перші місяці 2023 року у Польщі розпочалися протести фермерів. Вони вважають, що українське зерно обвалило внутрішні ціни в Польщі, і місцеві виробники змушені працювати собі на збиток. Польська влада визнає, що з транзитом українського зерна до портів були проблеми та значна частина – переважно кукурудза – осідала в Польщі, що тисне на ціни.