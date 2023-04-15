ISW: росія намагається представити себе рівноправним партнером Китаю

кремль, ймовірно, намагається представити росію рівноправним партнером Китаю в галузі оборони напередодні візиту міністра оборони КНР Лі Шанфу до москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У міністерстві оборони рф заявили, що міністри обговорять двосторонню оборонну співпрацю, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Того ж дня, 14 квітня, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна не продаватиме зброю росії і регулюватиме експорт до росії товарів, які мають подвійне цивільне та військове призначення.

Ці коментарі є продовженням зусиль Китаю щодо риторичного применшення своєї підтримки росії та демонстрації того, що існують межі "безмежного" партнерства, про яке росія та Китай оголосили перед повномасштабним вторгненням в Україну.

За оцінкою експертів ISW президент рф володимир путін не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, коли голова КНР Сі Цзіньпін відвідав москву з 20 по 22 березня.