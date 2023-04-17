Кримінальна поліція Німеччини отримала понад 300 повідомлень про скоєння воєнних злочинів в Україні

Станом на середину квітня 2023 року Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні.

Це випливає з відповіді Міністерства внутрішніх справ на депутатський запит консерваторів, передає Укрінформ із посиланням на Німецьке радіо.

Інформацію збирають з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому минулого року. Її надають українські біженці в Німеччині або громадяни ФРН, які перебували або перебувають в Україні.

BKA підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.