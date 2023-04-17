Спадкоємці авторів радянських воєнних хітів, виступили проти того, аби ці твори виконувалися в росії

Спадкоємці композиторів та поетів, авторів головних радянських воєнних хітів, виступили проти того, аби твори їхніх родичів виконували в сучасній росії.

Про це повідомив пропагандист антон красовський.

Він поскаржився, що не зміг купити дозвіл на виконання фронтових пісень, адже нащадки авторів не підтримують вторгнення в Україну. Мовляв, росія веде загарбницьку війну.

Так, спадкоємиця поета Євгена Долматовського Тетяна заявила, що зробила це «із задоволенням». Вона заборонила співати «Дорогу на Берлін».

А родичі Давида Самойлова не дозволили виконувати «Коли ми були на війні».

Розлючений красовський назвав спадкоємців «упирями» та закликав націоналізувати воєнні пісні, знявши з них авторські права.