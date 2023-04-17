Яким’як: У разі контрнаступу ЗСУ росія евакуює свій флот з Криму

Чорноморський флот росії евакуюється з Кримського півострова у разі операції ЗСУ зі звільнення.
Таку заяву в ефірі Суспільного зробив начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким’як.
«Основне завдання Чорноморського флоту — не підтримка тих сил та військ, які обороняються. Це буде, найімовірніше, евакуація. Всього флоту, кораблів, сил, засобів. І найголовніше — це спроба викрасти наше майно з Криму. Можемо згадати Другу світову війну – це так відбувалось», — розповів він.
За словами військового, у разі контрнаступу ЗСУ флот рф перебазується до Новоросійська та інших портів у Чорному морі. Тому під час операції зі звільнення важливо, щоб ударні засоби ЗСУ могли дістати до російських кораблів.
«На жаль для противника, його дії стереотипні, безініціативні. Досвід ураження крейсера москва та інші успішні операції говорять про те, що ми маємо зараз стратегічну ініціативу, інтелектуальну ініціативу, і вона нікуди не поділась», — зауважив Яким’як.
Військовий наголосив, що знищення флагмана російського флоту – крейсера москва – дозволило зламати плани противника на морі та відігнати його кораблі до Криму.
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