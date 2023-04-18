Шмигаль: Війна змусила переосмислити роль проєкту «Українська архітектура реформ»

Розв’язана росією широкомасштабна війна проти України зумовила перегляд проєкту «Українська архітектура реформ» та унаочнила необхідність змін передусім в економіці, енергетиці, секторі безпеки, митниці, освіті, ветеранській та соціальній політиці.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Скоординували потреби та співпрацю у відновленні з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту «Українська архітектура реформ», - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що сторони запланували діяльність у десятьох ключових напрямках і реформах. Зокрема, це стосується розробки нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи, реформи сектору цивільної безпеки, оновлення ветеранської політики, реформи енергетики, спрямованої на енергонезалежність та модернізацію, відновлення, масштабної соціальної реформи, проєкту підтримки бізнесу, нових напрямків у реформі освіти, реформи митниці, а також державного управління.

Шмигаль подякував партнерам за готовність підтримати пріоритети уряду, команді Офісу реформ та проєкту URA за щоденну роботу.