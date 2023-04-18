Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Голова Мюнхенської конференції: Україні потрібні танки, ракети більшої дальності та винищувачі

157

Країни Заходу мають докласти більше зусиль для допомоги Україні, щоб українська армія могла відбити повномасштабну агресію рф. Самих заяв про непохитну підтримку Києва недостатньо.

Про це йдеться в статті голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсгена для німецької газети Der Tagesspiegel. Він є колишнім зовнішньополітичним радником ексканцлера ФРН Ангели Меркель. Статтю Гойсген написав у співавторстві з чотирма іншими ексрадниками з питань політики безпеки зі США, Великої Британії, Італії та Франції.

«Однієї лише заяви про непохитну підтримку недостатньо, а дії поки що не відповідають словам… Нинішній рівень поступової і нерішучої військової підтримки призведе тільки до патової ситуації на полі бою», – наголосив Гойсген.

Автори статті закликають союзників зробити все можливе для допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про військові поставки. В статті зазначається, що коаліція країн-партнерів Києва зробила важливі кроки, проте “зараз не час для самовдоволення”.

Автори нагадують, що Україні потрібні танки, ракети більшої дальності та винищувачі.

«Ми повинні надати Україні зброю і боєприпаси, яких вона потребує, щоб дати відсіч агресивній війні рф. Свобода має бути захищена. Що швидше путін зрозуміє, що він не досягне своїх цілей в Україні, то швидше можна буде досягнути миру і припинити страждання українського народу», – сказано в статті.

Автори матеріалу зауважують, що російський диктатор володимир путін хибно оцінив усі аспекти війни на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він був переконаний, що його армія сильна, Україна слабка, а Захід розділений. Крім того, кремль розраховував на стовідсоткову підтримку Китаю.

Диктатор помилився, і тепер його єдина надія “полягає в тому, що його рішучість сильніша, ніж у його супротивників, і що він зможе виграти війну на виснаження”. Автори статті закликають Захід довести господарю кремля, що він вчергове помиляється.

Вони також нагадують про жахливі воєнні злочини військ рф і про те, що путін все ще не відмовився від планів із захоплення України.

Автори статті попереджають, що перемога росії збільшила б ризик прямого зіткнення між країною-агресором та НАТО.

«Якщо війна закінчиться перемогою рф, путін, безсумнівно, зверне увагу на Молдову і, можливо, на країни Балтії, підвищуючи ризик прямого зіткнення між росією та НАТО», – сказано в статті.

Гойсген, Мюнхенська конференція
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 18 апреля 2023
Понедельник, 17 апреля 2023
Воскресенье, 16 апреля 2023
Суббота, 15 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023