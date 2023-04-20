Шерман: росія може застосувати ядерну зброю

Російський диктатор володимир путін може застосувати тактичну ядерну зброю з метою "керованої ескалації" воєнних дій в Україні. Про це заступниця держсекретаря США Венді Шерман попередила союзників із НАТО, повідомляє Reuters.
Шерман виступила на відкритті щорічної конференції НАТО з контролю над озброєннями та сказала, що важливо "стежити" за всіма операціями кремля з ядерною зброєю.
"Ми із занепокоєнням чекали, чи застосує путін те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або скористається якимось демонстраційним ефектом для керованої ескалації ризику", – сказала Шерман і зазначила, що "дуже важливо продовжувати стежити за цим".
Заступниця держсекретаря заявила, що США розширять обмін розвідданими із союзниками з НАТО, "щоб усі знали ситуацію, яка склалася".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також виступив на відкритті конференції та назвав намір кремля розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі черговим етапом багаторічної "небезпечної та безвідповідальної ядерної риторики", яка посилилася після початку вторгнення росії в Україну.
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