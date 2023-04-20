росія планує викрасти на "відпочинок" 26 тисяч дітей із окупованих територій України

росія планує відправити на так званий "відпочинок" понад 26 тисяч дітей із окупованих територій України. Про це заявила заступник глави уряду рф тетяна голікова.

"Йдеться про 631 табір на базі освітніх організацій з денним перебуванням дітей. Це зможе залучити до відпочинку 20 тисяч дітей. І ще 6 тисяч дітей із нових регіонів відпочиватимуть в інших суб'єктах рф, зокрема й на Чорному морі", - стверджує вона.