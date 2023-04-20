У Службі якості назвали кількість учнів, які не мали постійного доступу до освітнього процесу

30% учнів не мали постійного доступу до освіти в умовах війни, на Півдні України ця цифра сягала 40%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби якості освіти, передають Українськi Новини.
"30% учнів/учениць не мали постійного доступу до освітнього процесу в умовах війни, причому на Півдні України ця цифра сягала 40%", - йдеться у повідомленні.
Такими є результати дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2022/2023 навчальному році, проведеного Держслужбою якості освіти за підтримки проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).
Зазначається, що з огляду на постійну загрозу безпеці учасників освітнього процесу в першому півріччі 2022/2023 навчального року не вдалося відновити очне навчання у повному обсязі: 15% закладів освіти працювали очно, 33% — дистанційно, 51% — змішано. На Сході та Півдні України переважало дистанційне навчання.
Ситуація з доступом до освіти в містах краща, ніж у селах, але з числа дітей із малозабезпечених сімей у містах 32% та майже половина (46%) у селах не мали доступу до освітнього процесу. Серед внутрішньо переміщених доступ до навчання мали 86% дітей у містах та 80% у селах.
Згідно з дослідженням, за кордон виїхали 16% учнів початкової школи та 14% базової і старшої.
Серед учителів лише у 45% шкіл не було змін у педагогічному складі закладу. Серед причин змін — звільнення за власним бажанням (40%), призов на військову службу (21%), неоплачувана відпустка (14%) та призупинення трудового договору (9%).
Дослідження проведене у грудні 2022 – січні 2023 років.
"Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується кампанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.
Методом онлайн-анкетування охоплено вибірку зі 150 шкіл з усіх областей України. У дослідженні взяли участь 150 директорів шкіл, 6532 вчителів, 10 899 батьків учнів початкової, базової та старшої школи та 4324 учнів (переважно десятикласники).
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