Юсов: рашисти переходять до стратегічної оборони

російські окупанти можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції. Проте в цілому рашисти переходять до стратегічної оборони. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН з посиланням на ГУР.

Юсов зауважив, що наразі війська рф можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції. В цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.

«Розпіарений «великий» зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені», – зауважив Юсов.

Представник воєнної розвідки України підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

«Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне путін, пославши у м’ясорубку», – заявив Юсов.