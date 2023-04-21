росія може вивести зі складу вмф флагман флоту рф

Важкий атомний ракетний крейсер "петр великий", який є флагманом флоту рф, можуть вивести зі складу ВМФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тасс.
За словами співрозмовника пропагандистського видання, питання виведення з експлуатації корабля зараз обговорюється. Причиною цього є досвід ремонту та модернізації крейсера, який став надто затратним.
Журналісти додають, що частина екіпажу "петра великого" вже перейшла на борт атомного ракетного крейсера "адмірал нахімов", який проходить модернізацію.
Варто зауважити, що "петр великий" зараз є єдиним діючим бойовим надводним атомоходом у складі російського вмф. Він призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення протиповітряної та протичовнової оборони.
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