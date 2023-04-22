МКЗБ: Використання ДНК має вирішальне значення для розслідування воєнних злочинів

Використання ДНК для ідентифікації осіб має вирішальне значення для розслідування воєнних злочинів в Україні.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ) Кетрін Бомбергер.
“МКЗБ має постійну ДНК-лабораторію з понад 20-річним досвідом лише в ідентифікації людини. Ми допомагаємо країнам, коли зазвичай виникає велика кількість справ щодо зниклих безвісти, як наразі в Україні. Використання ДНК для ідентифікації має вирішальне значення під час повномасштабної війни в Україні, для розслідування воєнних злочинів”, - сказала Бомбергер.
Очільниця МКЗБ розповіла, що фахівці Комісії також долучилися до ідентифікації тіл загиблих після збиття росіянами 17 липня 2014 року літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.
“Щодо MH17 ми створили групу, яку називаємо групою ідентифікації жертв катастрофи, разом із Інтерполом. А потім допомагали уряду Нідерландів ідентифікувати тих, хто трагічно загинув. Але є важливий момент: якщо у випадку МН17 органам нідерландської влади треба було докласти багато героїчних зусиль і працювати 24 години на добу, сім днів на тиждень, щоб ідентифікувати 298 осіб, які перебували на борту, то під час війни росії в Україні жертв набагато, набагато більше. І жодна країна не може сама впоратися з такою великою кількістю зниклих безвісти”, - наголосила Бомбергер.
За її словами, наразі ще не укладено угоду про співпрацю з Україною.
“Ми ще не уклали угоду про співпрацю з Україною та сподіваємося це зробити найближчим часом. Зараз ми ведемо постійні переговори з державними органами України. Ми також проводимо постійні зустрічі з сім'ями зниклих безвісти і з організаціями громадянського суспільства, тож існує чимала кількість партнерств та контактів, які необхідно укласти та офіційно оформити, перш ніж ми почнемо цей великий процес. Отже, ми готові до роботи, нам лише потрібно формалізувати, скажімо так, ці угоди і партнерства, щоб розпочати повномасштабну співпрацю. Є добра воля, що обіцяє багато чого хорошого. Важливо й те, що ми є надійною та неупередженою міжнародною організацією. Дотепер ми розглядали деякі окремі справи, індивідуальні випадки, коли Україна просила нашої допомоги. Але Україні потрібно змінити спосіб роботи та перейти від звичного розслідування однієї справи до розгляду тисяч справ фактично одночасно. Бо для України світ змінився після 24 лютого 2022 року”, - зазначила генеральний директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти.
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