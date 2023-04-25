Зеленський: Альянсу варто прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО слід ухвалити рішення щодо майбутнього вступу України до Альянсу. Про це він заявив під час брифінгу з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Калас.
Зеленський зазначив, що обговорив із Калас очікування від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.
"Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передусім – у відносинах між Україною і НАТО", – висловився очільник держави.
Він додав, що Альянсу варто прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України й подякував Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї Альянсу, закликавши їх до підтримки членства України в організації. Відповідний проєкт постанови підтримали 352 депутати.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023