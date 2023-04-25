Зеленський: Альянсу варто прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО слід ухвалити рішення щодо майбутнього вступу України до Альянсу. Про це він заявив під час брифінгу з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Калас.

Зеленський зазначив, що обговорив із Калас очікування від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.

"Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передусім – у відносинах між Україною і НАТО", – висловився очільник держави.

Він додав, що Альянсу варто прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України й подякував Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї Альянсу, закликавши їх до підтримки членства України в організації. Відповідний проєкт постанови підтримали 352 депутати.