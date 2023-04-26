У Фінляндії вважають, що заборони країн ЄС імпорту української агропродукції грають на руку росії

Міністр сільського господарства Фінляндії Антті Курвінен вважає, що односторонні заборони імпорту української агропродукції, запроваджені сусідами України, шкодять єдності ЄС і грають на руку росії.

Про це він заявив перед зустріччю міністрів сільського господарства країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда".

"Фінляндія розуміє проблему з сільськогосподарськими ринками сусідніх з Україною країн, але ми справді боїмося наслідків таких односторонніх обмежень", – зазначив Курвінен.

Фінляндія вважає, що ці обмеження можуть поставити під питання єдність ЄС у підтримці України.

"Я боюся, що це підсилює російський наратив про війну. Тому, на нашу думку, треба шукати інші рішення щодо ситуації на ринках", – заявив міністр.

Він висловив сподівання, що Єврокомісія буде здатна запропонувати такі рішення. За його словами, варто налагодити роботу коридорів солідарності, щоб українське зерно могло простіше діставатися європейських портів.

"Це не дуже раціонально однією рукою підтримувати Україну, а іншою – блокувати її експорт і економічні можливості. Мають бути інші шляхи", – наголосив Курвінен.

Близько десяти днів тому Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія тимчасово обмежили імпорт зерна з України. Ці країни обґрунтували такі кроки, серед іншого, проблемами власних фермерів через сприятливу конкуренцію з боку української продукції. Транзит товарів через східні країни ЄС все ще можливий. Наразі на рівні ЄС ведеться пошук єдиного рішення.