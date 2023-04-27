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Шмигаль: Очікуємо від італійського агентства SACE підтримки в розмірі 1 млрд євро

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з італійською колегою Джорджею Мелоні.

Про це йдеться в дописі Шмигаля на його сторінках у соцмережах.

За словами українського прем'єра, під час зустрічі говорили про активну участь Італії у відновленні нашої держави.

"Зокрема, очікуємо від італійського агентства SACE підтримки в розмірі 1 млрд євро, яка допоможе відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що закликав Італію сприяти конфіскації російських активів і посилити санкційний тиск на росію. Також ішлося про інтеграцію України до ЄС і НАТО та імплементацію формули миру.

"Наголосив на необхідності активних дій з боку Італії та інших партнерів для визволення з російського полону цивільних українців, в тому числі дітей. Дякую Джорджі Мелоні за готовність підтримувати наші євроінтеграційні зусилля та за високу оцінку українських реформ", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль
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