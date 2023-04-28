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Мольфар розповів, чого боїться путін

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Український екстрасенс Макс Гордєєв розкрив, чого боїться путін. Ексклюзивно для Фактів ICTV мольфар заявив, що глава рф боїться покарання за свої злочини проти України та всього людства.

«Він боїться суду і відчуває це щодня. У нього все дуже погано з енергетичним станом. Бачу, параноя вже прогресує, і є ймовірність, що на публіці він з’являтиметься все менше – може не бути присутнім навіть на параді», – заявив Максим.

Мольфар вважає, що путін залишиться в бункері на День перемоги 9 травня, звідки й вестиме прямий ефір.

«Він починає ховатися. Інформація, яка з’являється з усіх боків, останнім часом підкосила його. путіна може буквально почати трусити – він розуміє, що Україні передають багато зброї для контрнаступу», – додав Гордєєв.

Екстрасенс бачить, що глава рф у дуже поганому становищі, це стосується і його здоров’я.

Раніше мольфар заявив, чого варто очікувати від росії на 9 травня. Так, екстрасенс не бачить величезної кількості ракет, які збираються направити в бік України. Гордєєв вважає, що путін більше зосереджений на пошуку військової підтримки від інших країн. Наприклад, від білорусі.

путін, Гордєєв
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