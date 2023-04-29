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Відкрито офіційне "полювання" на торговців та нарколабораторії — стартувала акція "Спіймай баригу"

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Відкрито офіційне "полювання" на торговців та нарколабораторії — стартувала акція "Спіймай баригу"

Реальні виплати за торговців наркотиками та чіткий план боротьби з незаконним розповсюдженням — обіцяє бізнесмен Єгор Левченко. Саме він стоїть за гучною акцією "Спіймай баригу — отримай кеш". Акція стартує — першого травня вся система починає працювати.

Про те, кому платитиме гроші і як планує перемогти наркобізнес в Україні, Левченко розповів в інтерв’ю блогеру Стасу Домбровському.

Ні до політики, ні до влади жодного стосунку не має — заявив в інтерв’ю Єгор Левченко. Наразі він займається бізнесом за кордоном і маємо можливість фінансувати проєкти для України.

"Я не маю стосунку до політики чи влади як такої. Я, до речі, раніше розповідав про свій бізнес, він зосереджений суто в IT сфері. Це мережа компаній у різних країнах. Ми займаємося лідогенерацією — якщо простою мовою, залученням клієнтів для наших клієнтів. Залучаємо трафік на найрізноманітніші сайти, в основному — ставки та казино. Також ми займаємося арбітражем трафіку — для маленьких компаній з лідогенерації ми працюємо "фільтром" — перепродуємо для клієнтів згенерований ними трафік. Ну і так далі" — розповів Левченко у своєму першому розгорнутому інтерв’ю.

Кілька місяців, поки анонс акції "Злови баригу" гримів по всій країні, її ініціатор і головний спонсор залишався в тіні. Сьогодні Єгор Левченко заявляє — фінансувати її готовий стільки, скільки знадобиться. І доти, доки не збільшаться хоча б удвічі показники Департаменту боротьби з наркотиками.

"Не буду кривити душею, роблю це і для країни, і для себе. Мені набридло слухати, що я маю стосунок до сфери наркоторгівлі. Цією акцією я хочу показати, що готовий не просто спростувати цю маячню, а й викорінити цю чуму. І так, я готовий застосовувати такі радикальні та дороговартісні заходи — як акція "спіймай баригу" — розповів Левченко Стасу Домбровському. Бізнесмен запевняє — жодного ліміту коштів, які він готовий вкласти в акцію, немає. І тут же розкрив подробиці того, як працюватиме вся схема.

Акція стартує вже першого травня. Учасники зможуть заробити і грати в так звану "рулетку". Тисячу доларів отримає той, завдяки кому вдасться зловити закладника або торговця, у якого поліція виявить у нього наркотики "в особливо великих розмірах".

Що меншою виявиться вилучена вага, то меншими будуть виплати. Наступна сходинка — п’ятсот доларів і за ще дрібнішу вагу — двісті доларів. Таблицю того, що за законом вважається "великими" та "особливо великими" розмірами Левченко вже розмістив на сайті.

Брати участь в акції Єгор Левченко запросив і поліцейських. Неофіційно це зробити вони можуть через знайомих, каже Левченко. Але основної уваги він усе ж таки чекає від керівництва поліції та великих міст. Усі дії учасників та організаторів будуть виключно в рамках закону, заявив меценат. Працювати організатори акції "Злови баригу готові під цілодобовим наглядом правоохоронців.

При цьому, сам Левченко впевнений: його досвід та ідеї можуть насправді не тільки допомогти в боротьбі з розповсюдженням небезпечних препаратів, а й насправді звести торгівлю до мінімуму.

"Упевнений, що чиновники й керівництво Нацполіції, ДБН помітять нашу акцію і зрозуміють, що тут немає ніякого ні шахрайства, ні шахрайства. Хотілося б, щоб вони почали з нами співпрацювати. У мене є конкретні ідеї, якщо їх реалізувати в комплекс, з нашою акцією, з роботою поліції, то за досить короткий час можна було б якщо не викорінити повністю, то завдати серйозного удару і по торгівлі, і по виробництву. Це можливо, я знаю, як це зробити", — сказав він.

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