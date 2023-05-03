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Шмигаль: Польща та Україна запустили в роботу міждержавну лінію електропередачі

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Польща та Україна запустили в роботу міждержавну лінію електропередачі. Вона вже успішно пройшла триденний тестовий період.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Спеціалісти «Укренерго» та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, додатковий потужний інтерконектор збільшує експортно-імпортні можливості. Саме шляхом продажу електроенергії Україна накопичує ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. В разі ж потреби Україна активізує імпорт для отримання аварійної допомоги від сусідів.

«Рух України до Євросоюзу – це не лише амбіції, а й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Прямо зараз робимо важливий крок до об’єднання наших енергосистем», – додав він.

Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки.

Шмигаль
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