ЄС надасть Україні боєприпасів на мільярд євро

Країни Євросоюзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
Він нагадав, що країни Євросоюзу пообіцяли поставити Україні боєприпаси вартістю 2 млрд євро.
"Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їхні спільні подальші закупівлі для України", - уточнив глава уряду.
При цьому шведське головування у Раді ЄС підтверджує, що посли сьогодні, 3 травня, схвалили рішення про допомогу в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.
Прем'єр також наголосив, що Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів. На цю сферу спрямують ще 1 мільярд євро.
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