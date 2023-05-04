Брендс: Вашингтону знадобилися роки, щоб забезпечити ту кількість боєприпасів, яку Україна витратила за тижні

Дослідник зовнішньої політики США в галузі міжнародних відносин Хел Брендс заявив про виснаження «американської військової машини» через Україну. Про це передає Bloomberg.

«США опинилися у складному становищі – Вашингтону знадобилися роки, щоб забезпечити ту кількість протитанкових ракет та іншої зброї, яку Україна витратила за тижні. Частина відповіді полягає в зміні структури економіки США. Американське економічне лідерство зберігається, але тепер тримається на першості високотехнологічної економіки знань, а не на першості у виробництві. Цей перехід дозволив США розробити найдосконалішу зброю в світі, а також ускладнив її здатність виробляти її в масштабах», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що після того, як боротьба за супердержави закінчилася, витрати США на оборону різко впали як частка валового внутрішнього продукту, приблизно з 6% у середині 1980-х до приблизно 3% наприкінці 1990-х. Навіть сьогодні витрати на оборону становлять менше 4% ВВП, порівняно із середнім показником у 7,5% під час холодної війни. Зараз кількість головних підрядників скоротилася з 51 до 5. Також значно скоротилася кількість субпідрядників – компаній, які беруть участь у ланцюжку постачання оборонпрому.

Брендс також нагадав, що колись у США була неперевершена оборонно-промислова база.

«Колись США мали неперевершену оборонно-промислову базу. До кінця Першої світової війни його верфі будували більше кораблів, ніж решта світу разом узяті. До середини Другої світової війни промислове виробництво Америки в чотири рази перевищувало Німеччину», – зазначає він.

Тим не менш, колумніст вважає, що саме американська допомога врятувала Україну і здатна реально підтримати її у подальшому.

Водночас зазначається, що США зіткнулися з браком навченої робочої сили та проблеми із поставками, спричиненими залежністю від окремих постачальників ракетних двигунів або компонентів артилерійських снарядів. Як приклад Брендс навів єдину фабрику в США, що виробляла чорний порох, важливий інгредієнт військової вибухівки, яка вибухнула в червні 2021 року і з тих пір залишається закритою.

«А тепер уявіть, з якими недоліками можуть зіткнутися США у війні проти Китаю. Пентагон швидко спалив би запаси торпед, ракет і високоточних бомб. Америка може втратити сотні літаків і велику кількість кораблів на початку конфлікту», – пророкує експерт.

Нагадаємо, США сьогодні, 3 травня, оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн. Про це пише видання Politico із посиланням на неназвані джерела. За інформацією видання, новий пакет включатиме артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важку техніку, запасні частини та ракети Hydra-70.

Раніше у Вашингтоні анонсували, що незабаром нададуть Києву додаткові пакети військової допомоги. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу додав, що США надали Києву майже все, що Збройні сили України просили «для наступальних операцій, які вони хочуть провести навесні».