Зеленський: Ми реалісти, розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває

Україна розуміє, що не вступить до НАТО, поки триває війна.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Гаазі, повідомляє Gazeta.ua.
"Ми реалісти, розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває. Та вже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо у НАТО після війни", – сказав Зеленський.
На саміті НАТО у Вільнюсі Україна хотіла би почути від партнерів "щось більше, ніж про "відкриті двері", заявив президент.
"Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал, що після війни ми станемо членами НАТО", – сказав Зеленський.
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